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21 Eylül 2019, Cumartesi
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İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçından kareler

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Başkent ekibi Ankaragücü'nü ağırladı. Sarı-Lacivertliler 1-0 geriye düştükleri mücadeleden 2-1 üstünlükle ayrılmayı bildi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami ilk kez sahadaydı ancak gösterdiği performans hem taraftarı hem Ersun Yanal'ı adeta çıldırttı. İkinci yarıda oyundan alınan Rami yerini Jailson'a bıraktı. İşte maçtan kareler.

21 Eylül 2019 Cumartesi 22:07 Güncelleme: 21.09.2019 22:11
İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçından kareler

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Adil Rami Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahadaydın yenilen goldeki büyük hatası ve kötü oyunuyla taraftarlardan tepki alan Rami ikinci yarı yerini Jailson'a bıraktı.

İşte Adil Rami için yapılan sosyal medya paylaşımları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçından kareler
İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçından kareler
İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçından kareler
İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçından kareler
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