İşte Ersun Yanalın takımın başında olduğu ve Fenerbahçenin son şampiyonluğunu yaşadığı seri... - Galeri - Fotomaç
14 Aralık 2018, Cuma
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İşte Ersun Yanal'ın takımın başında olduğu ve Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunu yaşadığı seri...

İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı ve sarı-lacivertlilerin en son şampiyonluk ipini göğüslediği 2013-2014 sezonundaki maçları...
14 Aralık 2018 Cuma, 10:40:56 Güncelleme: 10:54:29
İşte Ersun Yanalın takımın başında olduğu ve Fenerbahçenin son şampiyonluğunu yaşadığı seri...

Fenerbahçe Ersun Yanal'la anlaştığını resmen açıkladı. Tecrübeli teknik direktör sarı-lacivertlilerle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce de Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda da 1 yıllıığına takımın başına gelmiş ve şampiyonluğa ulaşmıştı.

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İşte Ersun Yanalın takımın başında olduğu ve Fenerbahçenin son şampiyonluğunu yaşadığı seri...

İşte Ersun Yanal'lı Fenerbahçe'nin mağlubiyetle başladığı ve daha sonra üst üste 14 maçta yenilgi yüzü görmediği ve şampiyonlukla biten serisi...

İşte Ersun Yanalın takımın başında olduğu ve Fenerbahçenin son şampiyonluğunu yaşadığı seri...

1. Hafta: Konyaspor 3-2 Fenerbahçe

İşte Ersun Yanalın takımın başında olduğu ve Fenerbahçenin son şampiyonluğunu yaşadığı seri...

2. Hafta: Fenerbahçe 1-0 Eskişehirspor

İşte Ersun Yanalın takımın başında olduğu ve Fenerbahçenin son şampiyonluğunu yaşadığı seri...

3. Hafta: Fenerbahçe 5-2 Sivasspor

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