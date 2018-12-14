İşte Ersun Yanalın takımın başında olduğu ve Fenerbahçenin son şampiyonluğunu yaşadığı seri...

Fenerbahçe Ersun Yanal'la anlaştığını resmen açıkladı. Tecrübeli teknik direktör sarı-lacivertlilerle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce de Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda da 1 yıllıığına takımın başına gelmiş ve şampiyonluğa ulaşmıştı.