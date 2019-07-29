Audi Cup 2019'da bu yıl ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe, ilk maçında turnuvanın ev sahibi Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen Bayern Münih - Fenerbahçe maçı öncesi, teknik direktörler 11'lerini büyük ölçüde belirledi...