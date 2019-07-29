Audi Cup 2019'da bu yıl ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe, ilk maçında turnuvanın ev sahibi Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen Bayern Münih - Fenerbahçe maçı öncesi, teknik direktörler 11'lerini büyük ölçüde belirledi...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:43
Güncelleme: 30.07.2019 16:59
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı...
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Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen Audi Cup'ta bu yıl Alman ekibinin yanı sıra Real Madrid ve Tottenham ile katılım gösterecek olan Fenerbahçe, ilk maç için hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe ile Bayern Münih arasında oynanacak zorlu mücadele bu akşam saat 21:30'da oynanacak.
Sarı-Lacivertlilerde dev maç öncesi Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın yokluğu netleşti.
İki yıldız da Hertha Berlin maçında sakatlanmıştı ve bu maçta forma giyemeyecekler. Yanal, Jailson'u stoperde oynatma kararı aldı.