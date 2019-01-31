İşte 2019 model Fenerbahçe! Şampiyon kadro kuruldu mu? - Fotomaç
31 Ocak 2019, Perşembe
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İşte 2019 model Fenerbahçe! Şampiyon kadro kuruldu mu?

Fenerbahçe, ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Başkan Ali Koç'un açıklamalarından sonra yapılacak transferler merak konusu olmuştu. Peki Fenerbahçe, başkanın açıkladığı gibi 'şampiyon kadro'yu kurdu mu? İşte 2019 model Fenerbahçe...
31 Ocak 2019 Perşembe, 23:41:29 Güncelleme: 00:03:52
İşte 2019 model Fenerbahçe! Şampiyon kadro kuruldu mu?

2019 ara transfer dönemi sona erdi.

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İşte 2019 model Fenerbahçe! Şampiyon kadro kuruldu mu?

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda eksik gördüğü bölgelere takviyelerini yaptı.

İşte 2019 model Fenerbahçe! Şampiyon kadro kuruldu mu?

Sarı-Lacivertliler, başkan Ali Koç'un 'gerekirse gözümüzü karartacağız' açıklamasına rağmen, FFP kurallarınındışına çıkmadı.

İşte 2019 model Fenerbahçe! Şampiyon kadro kuruldu mu?

Kanarya, yaz transfer döneminde Giuliano, Josef de Souza ve Fernandao'nun satışından elde ettiği 12.5 milyon Euro kar ile ara transfer dönemini geçirdi.

İşte 2019 model Fenerbahçe! Şampiyon kadro kuruldu mu?

Transfere hızlı bir giriş yapması beklenen Fenerbahçe, bu düşüncelerin aksine Ocak ayına sakin başladı.

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