İşte 2019 model Fenerbahçe! Şampiyon kadro kuruldu mu?
Fenerbahçe, ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Başkan Ali Koç'un açıklamalarından sonra yapılacak transferler merak konusu olmuştu. Peki Fenerbahçe, başkanın açıkladığı gibi 'şampiyon kadro'yu kurdu mu? İşte 2019 model Fenerbahçe...
31 Ocak 2019 Perşembe, 23:41:29
Güncelleme: 00:03:52
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2019 ara transfer dönemi sona erdi.
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Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda eksik gördüğü bölgelere takviyelerini yaptı.
Sarı-Lacivertliler, başkan Ali Koç'un 'gerekirse gözümüzü karartacağız' açıklamasına rağmen, FFP kurallarınındışına çıkmadı.
Kanarya, yaz transfer döneminde Giuliano, Josef de Souza ve Fernandao'nun satışından elde ettiği 12.5 milyon Euro kar ile ara transfer dönemini geçirdi.
Transfere hızlı bir giriş yapması beklenen Fenerbahçe, bu düşüncelerin aksine Ocak ayına sakin başladı.