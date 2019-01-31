Sarı lacivertli kulübün teknik direktörü Ersun Yanal da Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında alınan 3-2'lik Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Cezayirli forvet için, "Beğenmezsiniz beğenirsiniz ama İngiltere de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu. Ama olmadı tutmadı."