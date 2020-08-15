İngiltere'den Fenerbahçe'ye! Transferde sürpriz hedef ortaya çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İngiltere'den Fenerbahçe'ye! Transferde sürpriz hedef ortaya çıktı

İngiltere'den Fenerbahçe'ye! Transferde sürpriz hedef ortaya çıktı

Transfer döneminde hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, hızını kesmiyor. Sarı-lacivertli ekibin son olarak beklenmedik bir hamle yaptığı ve sürpriz bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:12 Güncelleme: 15.08.2020 09:12
İngiltere'den Fenerbahçe'ye! Transferde sürpriz hedef ortaya çıktı

İki sezon önce başlatılan gençleştirme çalışmasından memnun kalmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kısa vadede başarı için tecrübeli isimlere yöneldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiltere'den Fenerbahçe'ye! Transferde sürpriz hedef ortaya çıktı

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş gibi oyuncuları renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, transferde hız kesmiyor.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye! Transferde sürpriz hedef ortaya çıktı

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, kadrosuna kattıklarının yanında savunma ve orta sahadaki tecrübeye kaleyi de katmayı planlıyor.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye! Transferde sürpriz hedef ortaya çıktı

İlk olarak Medipol Başakşehir'de ikinci kaleci konumundaki Volkan Babacan listeye alındı. 32 yaşındaki file bekçisini kulübü bırakmayınca bu sefer alternatifler gündeme geldi.

İngiltere'den Fenerbahçe'ye! Transferde sürpriz hedef ortaya çıktı

Bu isimlerin başında da Asmir Begovic geliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA