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İngiltere'den Fenerbahçe'ye! Transferde sürpriz hedef ortaya çıktı
Transfer döneminde hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, hızını kesmiyor. Sarı-lacivertli ekibin son olarak beklenmedik bir hamle yaptığı ve sürpriz bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:12
Güncelleme: 15.08.2020 09:12
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İki sezon önce başlatılan gençleştirme çalışmasından memnun kalmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kısa vadede başarı için tecrübeli isimlere yöneldi.
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Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş gibi oyuncuları renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, transferde hız kesmiyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, kadrosuna kattıklarının yanında savunma ve orta sahadaki tecrübeye kaleyi de katmayı planlıyor.
İlk olarak Medipol Başakşehir'de ikinci kaleci konumundaki Volkan Babacan listeye alındı. 32 yaşındaki file bekçisini kulübü bırakmayınca bu sefer alternatifler gündeme geldi.