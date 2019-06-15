İngiltere'de gündem Mesut Özil! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri İngiltere'de gündem Mesut Özil! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İngiltere'de gündem Mesut Özil! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İngiltere Premier Lig'de gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mesut Özil'le ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yıllık 18.2 milyon Pound kazanan Mesut bu sezon takımına sadece 6 gol 3 asistlik performansla katkı sağlayabildi. İşte İngiliz basınında Mesut'la ilgili yer alan ifadeler...
15 Haziran 2019 Cumartesi 13:16 Güncelleme: 15.06.2019 13:18
İngiltere'de gündem Mesut Özil! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal froması giyen ve performansıyla eleştirilen Mesut Özil ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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İngiltere'de gündem Mesut Özil! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

The Sun'da yer alan habere göre Arsenal'in göndermek istediği Mesut Özil'in maliyetinin kulübün bütçesini zorladığı belirtildi.

İngiltere'de gündem Mesut Özil! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Türk kulüplerinin Mesut Özil'i transfer etmek istediği ancak bu takımların da ekonomik olarak zorlandığı kaydedildi.

İngiltere'de gündem Mesut Özil! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Arsenal'de performansıyla tartışılan ve özel hayatı nedeniyle de sıkça eleştirilen Mesut Özil ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiltere'de gündem Mesut Özil! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Mesut Özil için istenen 30 milyon poundluk bonservis bedelini ödemeye yanaşan takım olmadığı kaydedilirken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da oyuncunun transferini istemesine rağmen bu nedenle transferi yapamadığı vurgulandı.

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