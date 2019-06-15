HaberlerGaleriİngiltere'de gündem Mesut Özil! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
İngiltere'de gündem Mesut Özil! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
İngiltere Premier Lig'de gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mesut Özil'le ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yıllık 18.2 milyon Pound kazanan Mesut bu sezon takımına sadece 6 gol 3 asistlik performansla katkı sağlayabildi. İşte İngiliz basınında Mesut'la ilgili yer alan ifadeler...
15 Haziran 2019 Cumartesi 13:16
Güncelleme: 15.06.2019 13:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal froması giyen ve performansıyla eleştirilen Mesut Özil ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
The Sun'da yer alan habere göre Arsenal'in göndermek istediği Mesut Özil'in maliyetinin kulübün bütçesini zorladığı belirtildi.
Türk kulüplerinin Mesut Özil'i transfer etmek istediği ancak bu takımların da ekonomik olarak zorlandığı kaydedildi.
Arsenal'de performansıyla tartışılan ve özel hayatı nedeniyle de sıkça eleştirilen Mesut Özil ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.
Mesut Özil için istenen 30 milyon poundluk bonservis bedelini ödemeye yanaşan takım olmadığı kaydedilirken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da oyuncunun transferini istemesine rağmen bu nedenle transferi yapamadığı vurgulandı.