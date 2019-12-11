İngilizler resmen açıkladı! Vedat Muriç'e tarihi teklif - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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İngilizler resmen açıkladı! Vedat Muriç'e tarihi teklif

Süper Lig'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Vedat Muriç, İngiltere'de transferin bir numaralı gözdesi konumunda. Fenerbahçeli yıldız için en ciddi taliplerin Manchester United ve Tottenham olduğu bilinirken, İngilizler yeni talibi ve yapılacak tarihi teklifi resmen duyurdu...
11 Aralık 2019 Çarşamba 12:30 Güncelleme: 11.12.2019 12:30
İngilizler resmen açıkladı! Vedat Muriç'e tarihi teklif

Süper Lig ve Avrupa'da Vedat Muriç fırtınası devam ediyor...

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İngilizler resmen açıkladı! Vedat Muriç'e tarihi teklif

Ligde son olarak Gençlerbirliği'ne karşı forma giyen Vedat, attığı 2 golle yıldızlaşmıştı.

İngilizler resmen açıkladı! Vedat Muriç'e tarihi teklif

Avrupa'da adı transfer gündeminden düşmeyen Vedat için, İngiltere ve İtalya'dan birçok talibin olduğu biliniyordu.

İngilizler resmen açıkladı! Vedat Muriç'e tarihi teklif

MOURINHO İZLETTİ!

Vedat Muriç için en ciddi talip Premier Lig'den Tottenham'dı...

İngilizler resmen açıkladı! Vedat Muriç'e tarihi teklif

Mourinho'nun ekibi, Gençlerbirliği karşılaşmasında Kosovalı golcüyü tribünden izlemişti.

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