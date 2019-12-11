İngilizler resmen açıkladı! Vedat Muriç'e tarihi teklif

Süper Lig'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Vedat Muriç, İngiltere'de transferin bir numaralı gözdesi konumunda. Fenerbahçeli yıldız için en ciddi taliplerin Manchester United ve Tottenham olduğu bilinirken, İngilizler yeni talibi ve yapılacak tarihi teklifi resmen duyurdu...

11 Aralık 2019 Çarşamba 12:30 Güncelleme: 11.12.2019 12:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





