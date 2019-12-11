İngilizler resmen açıkladı! Vedat Muriç'e tarihi teklif
Süper Lig'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Vedat Muriç, İngiltere'de transferin bir numaralı gözdesi konumunda. Fenerbahçeli yıldız için en ciddi taliplerin Manchester United ve Tottenham olduğu bilinirken, İngilizler yeni talibi ve yapılacak tarihi teklifi resmen duyurdu...
11 Aralık 2019 Çarşamba 12:30
Güncelleme: 11.12.2019 12:30
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Süper Lig ve Avrupa'da Vedat Muriç fırtınası devam ediyor...
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Ligde son olarak Gençlerbirliği'ne karşı forma giyen Vedat, attığı 2 golle yıldızlaşmıştı.
Avrupa'da adı transfer gündeminden düşmeyen Vedat için, İngiltere ve İtalya'dan birçok talibin olduğu biliniyordu.
MOURINHO İZLETTİ!
Vedat Muriç için en ciddi talip Premier Lig'den Tottenham'dı...