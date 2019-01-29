İngilizler açıkladı! Transferde mutlu son
Savunmaya Sadık, kanada Moses'ı transfer eden sarı-lacivertliler, orta saha için görüşme halinde olduğu yıldız isim ile anlaştı. Düşük bir bedelle transferi bitirecek olan Fenerbahçe, 3 senelik mukavele yapacağı tecrübeli futbolcu için kısa sürede açıklama yapacak.
29 Ocak 2019 Salı, 21:32:52
Güncelleme: 07:52:36
İkinci yarıda, 'Bambaşka Fenerbahçe' sözüyle çalışmalara başlayan sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet, hız kesmiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ara transfer döneminde Sadık ve Moses'a imza attıran sarı-lacivertliler, bu kez de yıldız orta saha için geri sayıma geçti.
Hollandalı orta saha ile yaptığı görüşmeler önceki gün ortaya çıkan Fenerbahçe'nin bu hafta içinde imzaları atacağı öğrenildi.
İngiliz Sky Sports da, Swansea'da forma giyen 29 yaşındaki orta sahanın bu hafta İstanbul'a gideceğini duyurdu.
O isim ise Leroy Fer!
İşte Fer'in oyun stili, artıları ve eksileri...