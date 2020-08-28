İki takım arasındaki görüşmeler bu hafta başlıyor! Fenerbahçeli yıldız...

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de, çalışmalar devam ediyor. Takıma katılan Mert Hakan, Lemos, Thiam gibi flaş isimlerin yanı sıra ekipten ayrılacak futbolcular da yavaş yavaş netleşiyor. İşte sarı-lacivertli takımda bu hafta yapılacak görüşmenin detayları ve ayrılması beklenen o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri