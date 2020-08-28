İki takım arasındaki görüşmeler bu hafta başlıyor! Fenerbahçeli yıldız... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galeri İki takım arasındaki görüşmeler bu hafta başlıyor! Fenerbahçeli yıldız...

İki takım arasındaki görüşmeler bu hafta başlıyor! Fenerbahçeli yıldız...

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de, çalışmalar devam ediyor. Takıma katılan Mert Hakan, Lemos, Thiam gibi flaş isimlerin yanı sıra ekipten ayrılacak futbolcular da yavaş yavaş netleşiyor. İşte sarı-lacivertli takımda bu hafta yapılacak görüşmenin detayları ve ayrılması beklenen o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

28 Ağustos 2020 Cuma 09:39 Güncelleme: 28.08.2020 09:39
İki takım arasındaki görüşmeler bu hafta başlıyor! Fenerbahçeli yıldız...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna önemli isimleri katmıştı.

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İki takım arasındaki görüşmeler bu hafta başlıyor! Fenerbahçeli yıldız...

Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda yeni transferler için arayışta olan sarı-lacivertlilerde bir de ayrılık gündeme geldi.

İki takım arasındaki görüşmeler bu hafta başlıyor! Fenerbahçeli yıldız...

Takvim'in Yunanistan basınından aktardığı habere göre; Fenerbahçe ile Olympiakos arasında yapılan müzakereler sonucu Garry Rodrigues'in transferinde büyük aşama kaydedildi.

İki takım arasındaki görüşmeler bu hafta başlıyor! Fenerbahçeli yıldız...

Tarafların henüz anlaşmadığı ancak görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Sarı-lacivertli kanat için Olympiakos yetkilileri bu hafta için randevu talep etmişti.

İki takım arasındaki görüşmeler bu hafta başlıyor! Fenerbahçeli yıldız...

Fenerbahçe ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistle oynamıştı.

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