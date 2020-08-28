HaberlerGaleriİki takım arasındaki görüşmeler bu hafta başlıyor! Fenerbahçeli yıldız...
İki takım arasındaki görüşmeler bu hafta başlıyor! Fenerbahçeli yıldız...
Yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de, çalışmalar devam ediyor. Takıma katılan Mert Hakan, Lemos, Thiam gibi flaş isimlerin yanı sıra ekipten ayrılacak futbolcular da yavaş yavaş netleşiyor. İşte sarı-lacivertli takımda bu hafta yapılacak görüşmenin detayları ve ayrılması beklenen o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
28 Ağustos 2020 Cuma 09:39
Güncelleme: 28.08.2020 09:39
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna önemli isimleri katmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda yeni transferler için arayışta olan sarı-lacivertlilerde bir de ayrılık gündeme geldi.
Takvim'in Yunanistan basınından aktardığı habere göre; Fenerbahçe ile Olympiakos arasında yapılan müzakereler sonucu Garry Rodrigues'in transferinde büyük aşama kaydedildi.
Tarafların henüz anlaşmadığı ancak görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Sarı-lacivertli kanat için Olympiakos yetkilileri bu hafta için randevu talep etmişti.
Fenerbahçe ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistle oynamıştı.