Hollanda ekibi Ajaxta Fenerbahçe ve Cocu sevinci!

Hollanda ekibi Ajax'ta Fenerbahçe ve Cocu sevinci!
Hollanda'da yayın yapan Telegraaf Gazetesi, Şampiyonlar Ligi'nde olası play-off eşleşmelerini değerlendi.
3 Ağustos 2018 Cuma, 15:30:40
Güncelleme: 15:31:59
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Hollanda ekibi Ajax'ta Fenerbahçe ve Cocu sevinci!
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Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ile sezona başlayacak olan Fenerbahçe'de Benfica maçı ve play-off muhtemel rakipleri konusunda önemli bir konu gündeme geldi
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Hollanda ekibi Ajax'ta Fenerbahçe ve Cocu sevinci!
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Hollanda'da Telegraaf Gazetesi, Ajax'ın Fenerbahçe ile play-off aşamasında eşleşip eşleşememe durumunu masaya yatırdı.
Hollanda ekibi Ajax'ta Fenerbahçe ve Cocu sevinci!
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Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Cocu üzerinden bu ihtimali değerlendiren gazete, Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi, Ajax'ın da Standart Liege'i geçmesi durumunda iki takımın kurallar gereği karşılaşamayacağını duyurdu
Hollanda ekibi Ajax'ta Fenerbahçe ve Cocu sevinci!
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Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim nedeniyle UEFA, bu iki ülke takımlarının eşleşmesine iin vermiyor.
Hollanda ekibi Ajax'ta Fenerbahçe ve Cocu sevinci!
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Bu nedenle Fenerbahçe'nin Benfica'yı saf dışı bırakması halinde Spartak Moskova-PAOK, Ajax'ın Standart Liege'i elemesi halinde Dinamo Kiev-Slavia Prag eşleşmesinin galibi ile karşılaşacağı bildirildi.
Hollanda ekibi Ajax'ta Fenerbahçe ve Cocu sevinci!
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Telegraaf'ın haberinde Ajax'ın Cocu ile eşleşmekten bu sayede uzaklaşacağı belirtildi. (Milliyet)
Hollanda ekibi Ajax'ta Fenerbahçe ve Cocu sevinci!