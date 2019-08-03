Hasan Kartal'dan flaş sözler: Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldık

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Üç veya dört futbolcuya daha ihtiyacımız var. İki forvet, bir stoper ve bir de on numara almayı planlıyoruz. Bu sporcuları kadroya kattığımızda iyi bir takım oluşturmuş olacağız." dedi.