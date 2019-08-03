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Hasan Kartal'dan flaş sözler: Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldık
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal verdiği bir röportajda birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Muriç transferi hakkında detaylar veren Kartal bu transferin gerçekleşmesi için Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldıklarını, bu sözün anlaşmada yazmadığını centilmenlik anlaşması olduğunu aktardı. İşte Rizespor başkanının röportajından satırbaşları.
3 Ağustos 2019 Cumartesi 19:05
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Anadolu Ajansına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Üç veya dört futbolcuya daha ihtiyacımız var. İki forvet, bir stoper ve bir de on numara almayı planlıyoruz. Bu sporcuları kadroya kattığımızda iyi bir takım oluşturmuş olacağız." dedi.
Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, transfer çalışmalarını bir noktaya getirdiklerini söyledi.
Sezon hazırlıklarının yanı sıra kadroya katacakları oyuncular konusunda da çalışmaların sürdüğünü belirten Kartal, "Üç veya dört futbolcuya daha ihtiyacımız var.
İki forvet, bir stoper ve bir de on numara almayı planlıyoruz. Bu sporcuları da kadroya kattığımızda iyi bir takım oluşturmuş olacağız. Bu konuyu teknik direktörümüz ile görüştük.