Hasan Ali Kaldırımın performansının sırrı! - Galeri - Fotomaç
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Hasan Ali Kaldırım'ın performansının sırrı!

    Beşiktaş karşısında gösterdiği performansla takdir toplayan Hasan Ali Kaldırım'ın başarısının sırrı ortaya çıktı.

    27 Eylül 2018 Perşembe, 10:59:31 Güncelleme: 11:09:16
    Hasan Ali Kaldırım'ın performansının sırrı!
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    Hasan Ali Kaldırımın performansının sırrı!

    Yazı Mykonos'ta gittiği kampta çalışarak geçiren Fenerbahçeli sol bek, günü asla tek idmanla tamamlamıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Hasan Ali Kaldırım'ın performansının sırrı!
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    Hasan Ali Kaldırımın performansının sırrı!

    Alkolden uzak duruyor, kilosuna çok dikkat ediyor ve İspanyolcasını geliştiriyor.

    Hasan Ali Kaldırım'ın performansının sırrı!
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    • 14
    Hasan Ali Kaldırımın performansının sırrı!

    F.Bahçe'de Beşiktaş derbisinin yıldızı olarak gösterilen Hasan Ali Kaldırım, performansıyla istikrar abidesi oldu.

    Hasan Ali Kaldırım'ın performansının sırrı!
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    • 14
    Hasan Ali Kaldırımın performansının sırrı!

    Başarılı sol bekin yaz döneminden bu yana yaptıkları, yakaladığı çıkışın tesadüf olmadığını gösteriyor.

    Hasan Ali Kaldırım'ın performansının sırrı!
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    • 14
    Hasan Ali Kaldırımın performansının sırrı!

    İşte, Hasan Ali'nin yükselişindeki sır:

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