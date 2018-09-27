Hasan Ali Kaldırımın performansının sırrı! - Galeri - Fotomaç
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Hasan Ali Kaldırım'ın performansının sırrı!
Beşiktaş karşısında gösterdiği performansla takdir toplayan Hasan Ali Kaldırım'ın başarısının sırrı ortaya çıktı.
27 Eylül 2018 Perşembe, 10:59:31
Güncelleme: 11:09:16
Hasan Ali Kaldırım'ın performansının sırrı!
Yazı Mykonos'ta gittiği kampta çalışarak geçiren Fenerbahçeli sol bek, günü asla tek idmanla tamamlamıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hasan Ali Kaldırım'ın performansının sırrı!
Alkolden uzak duruyor, kilosuna çok dikkat ediyor ve İspanyolcasını geliştiriyor.
Hasan Ali Kaldırım'ın performansının sırrı!
F.Bahçe'de Beşiktaş derbisinin yıldızı olarak gösterilen Hasan Ali Kaldırım, performansıyla istikrar abidesi oldu.
Hasan Ali Kaldırım'ın performansının sırrı!
Başarılı sol bekin yaz döneminden bu yana yaptıkları, yakaladığı çıkışın tesadüf olmadığını gösteriyor.
Hasan Ali Kaldırım'ın performansının sırrı!
İşte, Hasan Ali'nin yükselişindeki sır: