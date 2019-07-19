Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ersun Yanal'ın ısrarla takımda görmek istediği Luiz Gustavo, Marsilya'ya rest çekerken, hazırlık karşılaşmasının ardından yöneltilen Fenerbahçe sorusuna da ilginç bir tepki verdi...
19 Temmuz 2019 Cuma 11:33
Güncelleme: 19.07.2019 11:40
Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Lacivertliler'de başkan Ali Koç forma tanıtımında 3 transfer daha yapılacağının müjdesini vermişti.
Bu transferlerden birinin Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo olduğu konuşuluyordu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın takımda görmeyi çok istediği Luiz Gustavo için kulüpler arasındaki görüşmelerde önemli yol kat edildi.
Tarafların 7 milyon Euro'ya anlaşması beklenirken, Sambacı'dan önemli bir çıkış geldi.