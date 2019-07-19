Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ersun Yanal'ın ısrarla takımda görmek istediği Luiz Gustavo, Marsilya'ya rest çekerken, hazırlık karşılaşmasının ardından yöneltilen Fenerbahçe sorusuna da ilginç bir tepki verdi...

19 Temmuz 2019 Cuma 11:33 Güncelleme: 19.07.2019 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





