Guardioladan Fenerbahçeye gol makinesi: Lukas Nmecha - Galeri - Fotomaç
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    Guardiola'dan Fenerbahçe'ye gol makinesi: Lukas Nmecha

    22 Temmuz 2018 Pazar, 23:44:29 Güncelleme: 23:45:56
    Guardiola'dan Fenerbahçe'ye gol makinesi: Lukas Nmecha
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    • 6
    Guardioladan Fenerbahçeye gol makinesi: Lukas Nmecha

    Teknik direktör Cocu'nun "Acil golcü istiyorum" demesi üzerine girişimlerini hızlandıran F.Bahçe, Manchester City'nin U-23 takımının parlayan yıldızı Lukas Nmecha'nın peşine düştü.

    Guardiola'dan Fenerbahçe'ye gol makinesi: Lukas Nmecha
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    • 6
    Guardioladan Fenerbahçeye gol makinesi: Lukas Nmecha

    Geçen sezon Premier Lig-2'de 11 maçta attığı 15 golle dikkat çeken 19 yaşındaki Nmecha için kiralama teklifi yapıldı.

    Guardiola'dan Fenerbahçe'ye gol makinesi: Lukas Nmecha
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    • 6
    Guardioladan Fenerbahçeye gol makinesi: Lukas Nmecha

    İngiliz ekibi teklife önce sıcak bakmadı ancak Cocu, Barcelona'da birlikte top koşturduğu Guardiola'yı arayınca işin rengi değişti.

    Guardiola'dan Fenerbahçe'ye gol makinesi: Lukas Nmecha
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    • 6
    Guardioladan Fenerbahçeye gol makinesi: Lukas Nmecha

    Guardiola, eski dostunun ricasını geri çevirmeyeceği sinyalini verdi.

    Guardiola'dan Fenerbahçe'ye gol makinesi: Lukas Nmecha
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    • 6
    Guardioladan Fenerbahçeye gol makinesi: Lukas Nmecha

    Manchester City ile ABD'de kampta olan Lukas Nmecha için son karar, takım İngiltere'ye döndükten sonra verilecek.

    Guardiola'dan Fenerbahçe'ye gol makinesi: Lukas Nmecha
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    • 6
    Guardioladan Fenerbahçeye gol makinesi: Lukas Nmecha
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