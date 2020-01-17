Golcü isim teklifi doğruladı! Fenerbahçe'yle iki defa görüştüm - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
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Golcü isim teklifi doğruladı! Fenerbahçe'yle iki defa görüştüm

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Transferde sol bek mevkisine öncelik veren sarı-lacivertliler, santrfor bölgesinde de arayışlarını sürdürüyordu. MLS'teki son sezonunda 9 gol 10 asistlik performans sergileyen golcü isim Fenerbahçe'yle iki transfer döneminde de görüştüğünü ifade etti.

17 Ocak 2020 Cuma 21:38 Güncelleme: 17.01.2020 21:38
Golcü isim teklifi doğruladı! Fenerbahçe'yle iki defa görüştüm
Santrfor mevkisinde uzun süredir eksiklik yaşayan sarı-lacivertli takım, yaz transfer sezonunda Vedat Muriç'i kadrosuna katarak bu bölgede elini güçlendirmişti. MLS Ligi'nin golcü futbolcusu Alberth Elis'ten transfer itirafı geldi.
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Golcü isim teklifi doğruladı! Fenerbahçe'yle iki defa görüştüm
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Houston Dynamo'nun hücum oyuncusu Alberth Elis, iki transfer döneminde de sarı-lacivertli kulüple görüştüğünü söyledi.
Golcü isim teklifi doğruladı! Fenerbahçe'yle iki defa görüştüm
Fenerbahçe'nin kulübüyle anlaşamadığını belirten Elis, "Fenerbahçe sadece geçen yıl devre arasında değil, yaz aylarında da MLS'in bitmesine 2 ay kala bana teklif yaptı. Houston Dinamo ile anlaşma sağlayamadılar çünkü lig devam ediyordu.
Golcü isim teklifi doğruladı! Fenerbahçe'yle iki defa görüştüm
Ben profesyonel bir oyuncuyum ve bir takımla sözleşmem varsa saygı duyarım. Genç bir oyuncuyum ve gelişmeye de devam ediyorum. Bir şans gelince de hazır olmak istiyorum" dedi.
Golcü isim teklifi doğruladı! Fenerbahçe'yle iki defa görüştüm
"AÇIKÇASI AYRILMAYI İSTEDİM"
Başka teklifler de aldığını vurgulayan Honduraslı oyuncu, "Açıkçası Houston Dynamo'dan ayrılmayı istedim, iyi bir şansım önüme geldiğini de onlara ilettim. Sonunda kabul etmesi zor bir şeydi ancak 1 yıl daha sözleşmem var ve yeni sezona da çok hevesli başlıyorum. Hangi takım olduğunu söylemeyeceğim ama büyük bir takımdı. Umarım daha iyi bir şans elde ederim" ifadelerini kullandı.
Golcü isim teklifi doğruladı! Fenerbahçe'yle iki defa görüştüm

Kulübünün 8 milyon dolar bonservis bedeli talep ettiği Elis, son sezonunda 31 maça çıktı ve 9 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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