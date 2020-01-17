Golcü isim teklifi doğruladı! Fenerbahçe'yle iki defa görüştüm

"AÇIKÇASI AYRILMAYI İSTEDİM"

Başka teklifler de aldığını vurgulayan Honduraslı oyuncu, "Açıkçası Houston Dynamo'dan ayrılmayı istedim, iyi bir şansım önüme geldiğini de onlara ilettim. Sonunda kabul etmesi zor bir şeydi ancak 1 yıl daha sözleşmem var ve yeni sezona da çok hevesli başlıyorum. Hangi takım olduğunu söylemeyeceğim ama büyük bir takımdı. Umarım daha iyi bir şans elde ederim" ifadelerini kullandı.