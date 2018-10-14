Geleceği onların elinde! - Galeri - Fotomaç
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Geleceği onların elinde!
İlk yarı sonunda 30 puana ulaşılırsa Cocu'nun da kalacağı belirtiliyor. G.Saray ve Trabzon'a da gidecek F.Bahçe'de Hollandalı'nın 1'er yenilgi+beraberlik kredisi var
14 Ekim 2018 Pazar, 00:11:32
Güncelleme: 00:14:29
Milli aradan sonra Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor.
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Hesaplar ise ilk yarı sonunda 30 puana ulaşmak üzerine kurulu. Bu takdirde zirve ile farkın makul düzeyde olacağı ve şampiyonluk yarışının içinde kalınacağı tahmin ediliyor.
Halen 8 puanı bulunan sarı-lacivertli takımın bu hedefi yakalayabilmesi içinse kalan 9 haftada 22 puan alması gerek.
Bu da Cocu ve ekibinin bu süreçte sadece 1'er yenilgi ve beraberlik kredisi olması demek.
Artık maç kazanmanın zorlaştığı, her takımın sürpriz yapabildiği Süper Lig'de bu pek de kolay bir hedef değil.