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Galatasaray son dakika haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama!
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Josef de Souza ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma gelmek istediği ve Galatasaray'ın Josef'i kiralık olarak kadrosuna katacağı öne sürülmüştü. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Ahli'nin Başkanı'ndan resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:42
Güncelleme: 20.07.2019 18:42
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Josef de Souza ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Galatasaray, Fernando'nun Sevilla'ya satılmasından sonra orta saha arayışlarına hız kazandırmış ve bu bölgeye Fulham'ın genç yıldız adayı Seri'yi transfer etmişti.
Sarı-kırmızılıların orta saha mevkisine bir oyuncu daha transfer etmek istediği ve bu bölge için düşünülen ismin Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza olduğu ileri sürülmüştü.
Öyle ki, Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiği ve sarı-kırmızılıların Josef'i kiralık olarak kadrosuna katacağı ifade edilmişti.
Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Ahli kulübü Başkanı Ahmad Ali Al Sayegh'ten konu ile ilgili açıklama geldi.