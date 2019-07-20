Galatasaray son dakika haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray son dakika haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama!

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Josef de Souza ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma gelmek istediği ve Galatasaray'ın Josef'i kiralık olarak kadrosuna katacağı öne sürülmüştü. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Ahli'nin Başkanı'ndan resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:42 Güncelleme: 20.07.2019 18:42
Galatasaray son dakika haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama!

Josef de Souza ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray son dakika haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama!

Galatasaray, Fernando'nun Sevilla'ya satılmasından sonra orta saha arayışlarına hız kazandırmış ve bu bölgeye Fulham'ın genç yıldız adayı Seri'yi transfer etmişti.

Galatasaray son dakika haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama!

Sarı-kırmızılıların orta saha mevkisine bir oyuncu daha transfer etmek istediği ve bu bölge için düşünülen ismin Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza olduğu ileri sürülmüştü.

Galatasaray son dakika haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama!

Öyle ki, Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiği ve sarı-kırmızılıların Josef'i kiralık olarak kadrosuna katacağı ifade edilmişti.

Galatasaray son dakika haberi: Josef de Souza cephesinden resmi açıklama!

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Ahli kulübü Başkanı Ahmad Ali Al Sayegh'ten konu ile ilgili açıklama geldi.

İşte açıklamalardan satır başları...

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