Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Muriç'ten Falcao'ya şok... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Muriç'ten Falcao'ya şok...

Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Muriç'ten Falcao'ya şok...

Transfermarkt, Haziran ayından sonra futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Ekim ayında açıklanan yeni değerlere göre Merih Demiral dünyada piyasa değerini en çok arttıran 3. futbolcu olurken, Fenerbahçe'den sezon başında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın değeri de 17 milyon Euro'ya yükseldi. İşte Süper Lig'in yıldızlarının yeni piyasa değerleri...
9 Ekim 2019 Çarşamba 11:37 Güncelleme: 09.10.2019 11:58
Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Muriç'ten Falcao'ya şok...

Hüseyin Türkmen

2 milyon Euro - 3 milyon Euro

GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Muriç'ten Falcao'ya şok...

Ozan Tufan

1.5 milyon Euro - 3 milyon Euro

Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Muriç'ten Falcao'ya şok...

Nwakaeme

2.5 milyon Euro - 3.5 milyon Euro

Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Muriç'ten Falcao'ya şok...

Deniz Türüç

3 milyon Euro - 3.5 milyon Euro

Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Muriç'ten Falcao'ya şok...

Altay Bayındır

400 bin Euro - 4 milyon Euro

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