Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Muriç'ten Falcao'ya şok...

Transfermarkt, Haziran ayından sonra futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Ekim ayında açıklanan yeni değerlere göre Merih Demiral dünyada piyasa değerini en çok arttıran 3. futbolcu olurken, Fenerbahçe'den sezon başında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın değeri de 17 milyon Euro'ya yükseldi. İşte Süper Lig'in yıldızlarının yeni piyasa değerleri...

9 Ekim 2019 Çarşamba 11:37 Güncelleme: 09.10.2019 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





