Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve gelecek sezon için şampiyon olacak kadroyu kurmak için takviye çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Fransızların duyurduğu haberde, Fenerbahçe'nin asıl hedefinin Ben Arfa yerine yıldız isim olduğu yazıldı.