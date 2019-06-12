Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve gelecek sezon için şampiyon olacak kadroyu kurmak için takviye çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Fransızların duyurduğu haberde, Fenerbahçe'nin asıl hedefinin Ben Arfa yerine yıldız isim olduğu yazıldı.
12 Haziran 2019 Çarşamba 11:33
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Fenerbahçe transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor...
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Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar iç ve dış transferde birçok oyuncu ile temas halinde.
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, her saatini transfere harcadığını ifade ederek çok önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Fransız RMC'ye konuşan Comolli, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye yakıştırdığı bir isim olduğunu söylemişti.
Ancak daha sonra Ben Arfa'nın Fenerbahçe'nin gündeminde olmadığı ortaya çıktı.