Flaş yorum! Cüneyt Çakır düdük asmalı - Fotomaç
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Flaş yorum! "Cüneyt Çakır düdük asmalı"
Fenerbahçeli taraftarlar, Bursaspor bulduğu golün öncesinde Valbuena'ya faul yapıldığı gerekçesiyle maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
21 Ocak 2019 Pazartesi, 23:25:09
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
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Mücadele, 20. dakikada Roberto Soldado ve 89. dakikada Aytaç Kara'nın attığı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
Bursaspor'un Aytaç Kara ile bulduğu golün öncesinde ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Fenerbahçeli futbolcular, Bursaspor'un bulduğu golün öncesinde Valbuena'ya faul yapıldığı itirazında bulundu.
Pozisyonu VAR'da inceleyen Cüneyt Çakır kararını değiştirmedi ve gol kararı verdi.