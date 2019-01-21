Flaş yorum! Cüneyt Çakır düdük asmalı - Fotomaç
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Flaş yorum! "Cüneyt Çakır düdük asmalı"

Fenerbahçeli taraftarlar, Bursaspor bulduğu golün öncesinde Valbuena'ya faul yapıldığı gerekçesiyle maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
21 Ocak 2019 Pazartesi, 23:25:09
Flaş yorum! Cüneyt Çakır düdük asmalı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

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Flaş yorum! Cüneyt Çakır düdük asmalı

Mücadele, 20. dakikada Roberto Soldado ve 89. dakikada Aytaç Kara'nın attığı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

Flaş yorum! Cüneyt Çakır düdük asmalı

Bursaspor'un Aytaç Kara ile bulduğu golün öncesinde ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Flaş yorum! Cüneyt Çakır düdük asmalı

Fenerbahçeli futbolcular, Bursaspor'un bulduğu golün öncesinde Valbuena'ya faul yapıldığı itirazında bulundu.

Flaş yorum! Cüneyt Çakır düdük asmalı

Pozisyonu VAR'da inceleyen Cüneyt Çakır kararını değiştirmedi ve gol kararı verdi.

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