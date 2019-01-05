Fernandao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu... - Galeri - Fotomaç
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Fernandao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu...

Sezon başında 2.55 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına transfer olan Jose Fernandao'da flaş transfer gelişmesi...

5 Ocak 2019 Cumartesi, 11:16:05 Güncelleme: 11:17:04
Fernandao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu...

Sezon başlangıcında Fenerbahçe'den transferle ayrılarak Suudi Arabistan'a giden Fernandao için flaş bir gelişme yaşandı.

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Fernandao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu...

Brezilyalı oyuncu son dönemde vefat eden kızıyla ilgilendiği için çok fazla sahaya kendini verememişti.

Fernandao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu...

31 yaşında golcü Suud liginde 14 maçta sadece 2 gol atabildi ve takımı radikal bir karar almak zorunda kaldı.

Fernandao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu...

Al Wehda, Fernandao'yu Mısır'ın Zamalek takımından Kabongo'yu kiraladı.

Fernandao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu...

Kulübünün ayrılması için izin verdiği Fernandao ise Fenerbahçe'ye geri dönmek için haber yolladı.

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