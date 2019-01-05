Fernandao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu... - Galeri - Fotomaç
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Fernandao sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu...
Sezon başında 2.55 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına transfer olan Jose Fernandao'da flaş transfer gelişmesi...
5 Ocak 2019 Cumartesi, 11:16:05
Güncelleme: 11:17:04
Sezon başlangıcında Fenerbahçe'den transferle ayrılarak Suudi Arabistan'a giden Fernandao için flaş bir gelişme yaşandı.
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Brezilyalı oyuncu son dönemde vefat eden kızıyla ilgilendiği için çok fazla sahaya kendini verememişti.
31 yaşında golcü Suud liginde 14 maçta sadece 2 gol atabildi ve takımı radikal bir karar almak zorunda kaldı.
Al Wehda, Fernandao'yu Mısır'ın Zamalek takımından Kabongo'yu kiraladı.
Kulübünün ayrılması için izin verdiği Fernandao ise Fenerbahçe'ye geri dönmek için haber yolladı.