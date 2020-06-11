Ferdi Kadıoğlu'na talip oldular! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz bir talip çıktı. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
11 Haziran 2020 Perşembe 08:34
Güncelleme: 11.06.2020 08:34
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Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ligin yeniden başlamasına saatler kala Fenerbahçe, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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Sarı-lacivertlilerde kalan maçların yıldızı olması beklenen genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na ise sürpriz bir talip çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe camiasının gelecekte çok şeyler beklediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na Ajax kancayı taktı.
Hollanda basını, Ajax'ın yeni sezon transfer listesinde genç yıldızın da olduğunu yazdı.
Kırmızı-beyazlı kulübün uzun süredir Ferdi'yi takip ettiği ve kısa süre içinde teklif yapacağı vurgulandı.
Hollanda U21 takımının formasını giyen 20 yaşındaki futbolcunun Ajax'tan gelecek bir teklife nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.
NEC Nijmegen altyapısında yetişen Ferdi Kadıoğlu, 2018 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelmişti. Sarı-lacivertlilerin A takımıyla toplamda 23 maça çıkan genç futbolcu, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.