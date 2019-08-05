Fenerbahçe'yi uçuracak kanat! Transfer basına sızdı | Son dakika haberleri 

Fenerbahçe'de şov devam ediyor. Basına sızan sürpriz transfer kim? Transfer dönemini en verimli geçiren takımlardan biri olan Fenerbahçe, kadrosuna son olarak Kayserispor'da forma giyen Deniz Türüç'ü kattı. Sırp yıldız Kolarov'un transferinde de mutlu sona çok yaklaşan sarı-lacivertli ekipte Comolli, Kolarov dışında süper bir hücum kanat peşinde... İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...