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Fenerbahçe'yi uçuracak kanat! Transfer basına sızdı | Son dakika haberleri
Fenerbahçe'de şov devam ediyor. Basına sızan sürpriz transfer kim? Transfer dönemini en verimli geçiren takımlardan biri olan Fenerbahçe, kadrosuna son olarak Kayserispor'da forma giyen Deniz Türüç'ü kattı. Sırp yıldız Kolarov'un transferinde de mutlu sona çok yaklaşan sarı-lacivertli ekipte Comolli, Kolarov dışında süper bir hücum kanat peşinde... İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...
5 Ağustos 2019 Pazartesi 12:07
Güncelleme: 05.08.2019 12:09
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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
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Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda kadrodaki eksikleri gidermek isteyen sarı-lacivertli yöneticiler, farklı isimlerle temaslara devam ediyor.
Sürpriz bir isim için mutlu sona çok yaklaşan Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta transferin noktalanması bekleniyor.
Kadrosuna kanat forvet tarzında oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşılaştı...
FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ
Yaşanan bu gelişme üzerine Fenerbahçeli kurmayların harekete geçtiği ve teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.