Fenerbahçe'yi uçuracak kanat! Transfer basına sızdı | Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'yi uçuracak kanat! Transfer basına sızdı | Son dakika haberleri 

Fenerbahçe'yi uçuracak kanat! Transfer basına sızdı | Son dakika haberleri 

Fenerbahçe'de şov devam ediyor. Basına sızan sürpriz transfer kim? Transfer dönemini en verimli geçiren takımlardan biri olan Fenerbahçe, kadrosuna son olarak Kayserispor'da forma giyen Deniz Türüç'ü kattı. Sırp yıldız Kolarov'un transferinde de mutlu sona çok yaklaşan sarı-lacivertli ekipte Comolli, Kolarov dışında süper bir hücum kanat peşinde... İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

5 Ağustos 2019 Pazartesi 12:07 Güncelleme: 05.08.2019 12:09
Fenerbahçe'yi uçuracak kanat! Transfer basına sızdı | Son dakika haberleri

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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Fenerbahçe'yi uçuracak kanat! Transfer basına sızdı | Son dakika haberleri

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda kadrodaki eksikleri gidermek isteyen sarı-lacivertli yöneticiler, farklı isimlerle temaslara devam ediyor.

Fenerbahçe'yi uçuracak kanat! Transfer basına sızdı | Son dakika haberleri

Sürpriz bir isim için mutlu sona çok yaklaşan Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta transferin noktalanması bekleniyor.

Fenerbahçe'yi uçuracak kanat! Transfer basına sızdı | Son dakika haberleri

Kadrosuna kanat forvet tarzında oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşılaştı...

Fenerbahçe'yi uçuracak kanat! Transfer basına sızdı | Son dakika haberleri

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan bu gelişme üzerine Fenerbahçeli kurmayların harekete geçtiği ve teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

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