Fenerbahçe'yi korkutan gerçek! Trabzonspor...

Süper Lig'in 20. haftası nefes kesen bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor ve Fenerbahçe, Akyazı'da kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile lige iyi bir başlangıç yapmış ve genç teknik direktörle ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında 6-0'lık zaferle elde etmişti. Fenerbahçe ise ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyüşüne devam etmişti. Akyazı'dan oynanacak bu önemli karşılaşma öncesinde her iki ekip de saatlerini galibiyete kurarken, Fenerbahçe'nin Trabzon'da ki o istatistiği ortaya çıktı! İşte detaylar...

31 Ocak 2020 Cuma 13:14 Güncelleme: 31.01.2020 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





