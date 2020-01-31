Fenerbahçe'yi korkutan gerçek! Trabzonspor...

Süper Lig'in 20. haftası nefes kesen bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor ve Fenerbahçe, Akyazı'da kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile lige iyi bir başlangıç yapmış ve genç teknik direktörle ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında 6-0'lık zaferle elde etmişti. Fenerbahçe ise ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyüşüne devam etmişti. Akyazı'dan oynanacak bu önemli karşılaşma öncesinde her iki ekip de saatlerini galibiyete kurarken, Fenerbahçe'nin Trabzon'da ki o istatistiği ortaya çıktı! İşte detaylar...
31 Ocak 2020 Cuma 13:14
Güncelleme: 31.01.2020 13:58
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Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 1 Şubat Cumartesi günü yapacakları maçla 125. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.
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Sarı-lacivertli ekip, 93 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 124 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 156 golüne, Trabzonspor 134 golle cevap verdi.
LİGDE FENERBAHÇE ÖNDE
Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 93 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 122 golüne, Trabzonspor 93 golle cevap verdi. Geçen sezon Trabzonspor sahasında 2-1 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşma 1-1 sona erdi.
TRABZON'DA FIRTINA ESİYOR!
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.
Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 51 maçta Trabzonspor 21, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.