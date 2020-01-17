Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'in arkadaşı geliyor! Transfer...

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerabahçe, Simon Falette'nin ardından bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor... Son olarak Sportif Direktör Damien Comolli ile yollarını ayıran ve tüm yetkiyi eline alan sarı lacivertli yönetimden sürpriz bir atak geldi! İngiliz basınında yer alan habere göre sarı lacivertliler, Kosova'da Vedat Muriç ile birlikte Milli Takım'da da görev alan ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

17 Ocak 2020 Cuma 15:32 Güncelleme: 17.01.2020 15:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





