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Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'in arkadaşı geliyor! Transfer...
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerabahçe, Simon Falette'nin ardından bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor... Son olarak Sportif Direktör Damien Comolli ile yollarını ayıran ve tüm yetkiyi eline alan sarı lacivertli yönetimden sürpriz bir atak geldi! İngiliz basınında yer alan habere göre sarı lacivertliler, Kosova'da Vedat Muriç ile birlikte Milli Takım'da da görev alan ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
17 Ocak 2020 Cuma 15:32
Güncelleme: 17.01.2020 15:54
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Fenerbahçe, ara transfer sezonunda vites yükseltti... Sarı lacivertliler, son olarak Sportif Direktör Damien Comolli ile yollarını ayırırken, tüm yetkiyi yönetim kurulunda ve teknik direktör Ersun Yanal'da toplamıştı.
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Daha önce Bundesliga ekiplerinden Frankfurt forması giyen Simon Falette'ye imza attıran sarı lacivertliler, bu kez rotayı İngiltere'ye çevirdi.. Sarı lacivertlilerde hedefin bu kez sağ bek pozisyonu olduğu kaydedildi.
Savunma hattında yaşanan zaaflar nedeniye ilk yarıda büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe, ara transferde sorun yaşamak istemiyor ve şampiyonluk için kurulacak kadroda takıma çabuk adapte olabilecek bir ismi dahil etmek istiyor.
FENERBAHÇE'YE MURİÇ'İN ARKADAŞI GELİYOR
Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın da transfer listesinde bulunan Kosovalı futbolcu için girişimlere başladı. İşte o isim...
Thestar.co.uk adlı internet sitesinden Richie Boon'un aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Huddersfield Town'da forma giyen Florent Hadergjonaj'a kancayı attı...