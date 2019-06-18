Fenerbahçe'ye transferini babası açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye transferini babası açıkladı!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Genç oyuncu Murat Sağlam ile sözleşme imzalayan Kolarov, Fejsa ve Allahyar transferlerini imza aşamasına getiren sarı-lacivertliler bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe'ye transferini babası açıkladı. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...
18 Haziran 2019 Salı 20:52 Güncelleme: 18.06.2019 20:52
Fenerbahçe'ye transferini babası açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye transferini babası açıkladı!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler birçok isimle temas halinde.

Fenerbahçe'ye transferini babası açıkladı!

Transferde Ersun Yanal'ın raporlarına göre hareket eden Fransız sportif direktör Damien Comolli takımı baştan yaratmak için tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçe'ye transferini babası açıkladı!

Valbuena, Soldado, Neustadter, Şener gibi tecrübeli oyuncular ile yollarını ayıran Kanarya'da geçtiğimiz sezon lider oyuncuların azlığı takımı olumsuz yönde etkilemişti.

Fenerbahçe'ye transferini babası açıkladı!

Takımı genç ve tecrübeli oyuncularla harmanlayıp başarı yakalamak isteyen Fenerbahçe yönetimi ilk olarak Murat Sağlam ile sözleşme imzalamıştı.

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