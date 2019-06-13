Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, listesine finansal açıdan uygun ve önemli futbolcuları almaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak bonservisi elinde olan yıldız bir isim için teklif götürdü ancak bu transferde beklenmedik bir rakip çıktı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
13 Haziran 2019 Perşembe 09:54
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Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan ve yeni sezon yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferde önemli isimleri gündemine almaya devam ediyor.
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Sarı-lacivertli ekibin transferde önceliği ise sportif direktör Damien Comolli'nin belirlediği ve kulübün bütçesini aşmayacak oyuncu listesi.
Bu bağlamda gündemine, Çin ekibi Jiangsu Suning ile sözleşmesini feshettiği mayıs ayından beri bonservisi elinde bulunan Brezilyalı futbolcu Ramires'i alan Fenerbahçe, transferde beklenmedik bir rakiple karşılaştı.
Brezilya basınından Yahoo Esporte'de yer alan habere göre oyuncuya resmi teklifini ileten Fenerbahçe'nin, Palmeiras ile yarıştığı ifade edildi.
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Palmeiras'tan yakın zamanda gelen teklif nedeniyle kafasının karıştığı bildirildi.