Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, listesine finansal açıdan uygun ve önemli futbolcuları almaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak bonservisi elinde olan yıldız bir isim için teklif götürdü ancak bu transferde beklenmedik bir rakip çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)