Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Ersun Yanal'ın 'şampiyon olacağız' dediği sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dört futbolcuya imza attırırken, birçok futbolcuyla da prensip anlaşmasına varmıştı. Yanal'ın çok istediği isim için gelen haberler ise Fenerbahçe'de moralleri bozdu...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 15:14
Güncelleme: 06.07.2019 15:14
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, transferin de en hareketli takımı oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Lacivertliler şimdiye dek Murat Sağlam, Kruse, Emre Belözoğlu ve Allahyar transferlerini açıklarken; Garry Rodrigues, Kolarov, Altay Bayındır ve Vedat Muriç transferlerini de kısa sürede duyurması bekleniyor.
Bonservisle transfer yapabilmek için Eljif ve Jailson'u gönderme kararı alan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal bu bölgeye kalitesi tartışılmayacak bir ismi yönetimden istemişti.
Bu bölge için Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen Marsilya'nın orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'ya İtalya'dan talip çıktı.
Fransa basınında yer alan habere göre; Fiorentina, 32 yaşındaki futbolcu için Marsilya'ya 10 milyon euro teklif etti.