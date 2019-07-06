Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Ersun Yanal'ın 'şampiyon olacağız' dediği sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dört futbolcuya imza attırırken, birçok futbolcuyla da prensip anlaşmasına varmıştı. Yanal'ın çok istediği isim için gelen haberler ise Fenerbahçe'de moralleri bozdu...