Fenerbahçe'ye transferde 2 iyi 2 kötü haber!

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolası ile silbaştan bir kadro ile başlayan Fenerbahçe ilk 7 haftada 11 puanla 5. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli kurmaylar transfer için düğmeye bastı ve Fenerbahçe'ye 2 iyi 2 kötü haber geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

12 Ekim 2019 Cumartesi 21:51 Güncelleme: 12.10.2019 21:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





