Fenerbahçe'ye transferde 2 iyi 2 kötü haber! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye transferde 2 iyi 2 kötü haber!

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolası ile silbaştan bir kadro ile başlayan Fenerbahçe ilk 7 haftada 11 puanla 5. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli kurmaylar transfer için düğmeye bastı ve Fenerbahçe'ye 2 iyi 2 kötü haber geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
12 Ekim 2019 Cumartesi 21:51 Güncelleme: 12.10.2019 21:51
Fenerbahçe'ye transferde 2 iyi 2 kötü haber!

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçeli kurmaylar ocak ayı operasyonu için düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'ye transferde 2 iyi 2 kötü haber!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar hedefteki isimler üzerinde yoğunlaştı.

Fenerbahçe'ye transferde 2 iyi 2 kötü haber!

Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen Fenerbahçeli kurmaylar, Yanal'ın eksik gördüğü bölgeler için nokta atışı hamleler yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye transferde 2 iyi 2 kötü haber!

Buna göre çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye transferde 2 iyi 2 de kötü haber geldi.

İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe'ye transferde 2 iyi 2 kötü haber!

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