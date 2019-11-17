Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Bu sezon Süper Lig'de uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son verip Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında takıma katılacak isimler için hummalı bir çalışma içine giren sarı-lacivertli kurmaylar 2 yıldızı gündemine almıştı. Fenerbahçe'ye transferde 1 futbolcudan iyi haber gelirken 1 de kötü haber geldi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmesinin detayları...
17 Kasım 2019 Pazar 07:39
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Sezonbaşında olduğu gibi ara transfer döneminde de gündeminde birçok isim olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
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Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler adımlarını buna göre atıyor.
Süper Lig'de ilk 11 hafta sonunda ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlerken yaz transfer döneminde olduğu gibi transferde başrolü Damien Comolli oynuyor.
Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin öneminin farkında olan deneyimli teknik adam nokta atışı transferlerle mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.