Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Bu sezon Süper Lig'de uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son verip Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında takıma katılacak isimler için hummalı bir çalışma içine giren sarı-lacivertli kurmaylar 2 yıldızı gündemine almıştı. Fenerbahçe'ye transferde 1 futbolcudan iyi haber gelirken 1 de kötü haber geldi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

17 Kasım 2019 Pazar 07:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





