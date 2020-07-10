Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mohamed Salah...

Bu sezon beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe gol yollarında etkisiz bir görüntü çizmişti. Sarı-lacivertli takımda skor yükünü tek başına çeken isim Kosovalı santrfor Vedat Muriqi oldu. Gelecek sezon gol ve asist katkısı verebilecek bir kanat oyuncusunu gündemine alan Fenerbahçe'de Trezeguet ismi ön plana çıkmıştı. Emre Belözoğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği yıldız futbolcudan kötü haber geldi. İşte yaşanan flaş gelişmenin detayları...