Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mohamed Salah...

Bu sezon beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe gol yollarında etkisiz bir görüntü çizmişti. Sarı-lacivertli takımda skor yükünü tek başına çeken isim Kosovalı santrfor Vedat Muriqi oldu. Gelecek sezon gol ve asist katkısı verebilecek bir kanat oyuncusunu gündemine alan Fenerbahçe'de Trezeguet ismi ön plana çıkmıştı. Emre Belözoğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği yıldız futbolcudan kötü haber geldi. İşte yaşanan flaş gelişmenin detayları...
10 Temmuz 2020 Cuma 11:36
Güncelleme: 10.07.2020 12:10
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Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon euro civarı bonservis karşılığında giden Mısırlı futbolcunun, Premier Lig'deki ilk sezonunun ardından yeniden Süper Lig'e dönmesi konuşulmaya başlamıştı.
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Özellikle sarı-lacivertli takmın bu transferde ısrarcı olduğu ve Emre Belöoğlu'nun başrolü oynadığı ifade edilmişti.
Premier Lig'deki takımının küme düşmesi halinde alt ligde oynamak istemeyen oyuncunun, bu durumda böyle bir geri dönüşü göz önünde bulunduracağı belirtiliyordu.
Ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme, böyle bir geri dönüşün önüne önemli bir set çekti.
Skorer'in haberine göre Trezeguet'nin, yakın arkadaşı olan Mohamed Salah ile kendisinin geleceğini masaya yatırdığı, Liverpool'un yıldız futbolcusunun vatandaşına bir yol haritası çizdiği ortaya çıktı.