Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Forma numarası...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Önceliği takıma iki tane kaliteli stoper takviyesi yapmak olan Kanarya'ya müjdeli haber İngiltere'den geldi...
4 Ağustos 2019 Pazar 10:52
Güncelleme: 04.08.2019 10:52
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...
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Sarı-Lacivertlilerde hedef, takıma iki stoper, bir altı numara ve golcü transferi yapmak.
Fenerbahçe'de "Zanka" lakabıyla bilinen Mathias Jorgensen için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Büyük sıkıntı yaşanan stoper konusunda bir an önce hamle yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Huddersfield'da oynayan Danimarkalı futbolcuyu hızlı bir şekilde kadrosuna katmayı hedefliyor.
29 yaşındaki savunmacı ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.