Fenerbahçeye süper yıldız! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye süper yıldız!
Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Sadık Çiftpınar'ın imza töreninde yer almayan Damien Comolli'nin İngiltere'de transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
6 Ocak 2019 Pazar, 19:45:14
Sezonun ikinci yarısı için takımı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe transfer atağına kalktı.
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Sarı-lacivertliler ilk olarak Evkur Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Sadık Çiftpınar'ın imza töreninde olmaması dikkat çekmişti.
Fransız futbol adamının transfer görüşmeleri için İngiltere'de olduğu ve bu yüzden imza törenine katılamadığı öğrenildi.
Comolli'nin transferi için İngiltere'ye gittiği yıldız oyuncu ortaya çıktı.