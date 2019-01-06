Fenerbahçeye süper yıldız! - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Fenerbahçe'ye süper yıldız!

Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Sadık Çiftpınar'ın imza töreninde yer almayan Damien Comolli'nin İngiltere'de transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
6 Ocak 2019 Pazar, 19:45:14
Fenerbahçeye süper yıldız!

Sezonun ikinci yarısı için takımı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe transfer atağına kalktı.

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Fenerbahçeye süper yıldız!

Sarı-lacivertliler ilk olarak Evkur Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçeye süper yıldız!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Sadık Çiftpınar'ın imza töreninde olmaması dikkat çekmişti.

Fenerbahçeye süper yıldız!

Fransız futbol adamının transfer görüşmeleri için İngiltere'de olduğu ve bu yüzden imza törenine katılamadığı öğrenildi.

Fenerbahçeye süper yıldız!

Comolli'nin transferi için İngiltere'ye gittiği yıldız oyuncu ortaya çıktı.

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