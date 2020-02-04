HaberlerGaleriFenerbahçe'ye Süper Lig'den süper stoper! Transferde ilk imza...
Fenerbahçe'ye Süper Lig'den süper stoper! Transferde ilk imza...
Ara transfer döneminde mali sorunlardan dolayı TFF ile uzlaşma sağlayamayan ve harcama limitinde arttırıma gidilememesi sebebiyle sadece Alman ekibi Frankfurt'dan Simon Falette'ye imza attırabilen Fenerbahçe, sezon sonunda kadroya dahil edilecek isimler için kolları sıvadı. Sarı lacivertli kurmaylar, yaz transfer sezonunda herhangi bir sorun yaşamamak adına şimdiden çalışmalarını hızlandırırken, resmi imzayı attırmak için ilk temaslarına başladı. Buna göre Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in tecrübe abidesi stoperi için görüşme yaptığı ortaya çıktı! İşte detaylar...
4 Şubat 2020 Salı 11:21
Güncelleme: 04.02.2020 11:28
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe, sezon sonunda kadrosuna dahil edeceği isimler için planlarını şimdiden yaptı... Sarı lacivertliler, bir kez daha transfer sürecinde hüsrana uğramamak için bu kez işi sıkı tutuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak transfer döneminde Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşamayan sarı lacivertliler, transfer harcama liminitini arttıramadığı gerekçesiyle eksik ve yetersiz bulduğu bölgelere istediği takviyeleri yapamamıştı.
Almanya'nın Frankfurt takımından Simon Falette'ye resmi imzayı attırabilen Fenerbahçe, oyuncunun lisansını da transferin son günlerinde çıkartmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir daha transferde tıkanıklık yaşamak istemeyen sarı lacivertliler, görüşmelerini erkenden yaparak sorunu kökten çözmenin planlarını yapıyor. Buna göre Fenerbahçe'nin ilk hedefi stoper bölgesi.
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'de yeni sezon için planlamalar başladı bile. Sarı lacivertli kulüp, transferde sıkıntı yaşamamak için şimdiden bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor.
Gelecek sezondan itibaren Zanka ve Adil Rami ile devam etmeyi düşünmeyen Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi stoper bölgesi oldu. Kulüpte yaşanan mali krizden ötürü fiyatı yüksek isimlerden kaçınan Fenerbahçe, rotasını Süper Lig'e çevirdi.