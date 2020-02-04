Fenerbahçe'ye Süper Lig'den süper stoper! Transferde ilk imza...

Ara transfer döneminde mali sorunlardan dolayı TFF ile uzlaşma sağlayamayan ve harcama limitinde arttırıma gidilememesi sebebiyle sadece Alman ekibi Frankfurt'dan Simon Falette'ye imza attırabilen Fenerbahçe, sezon sonunda kadroya dahil edilecek isimler için kolları sıvadı. Sarı lacivertli kurmaylar, yaz transfer sezonunda herhangi bir sorun yaşamamak adına şimdiden çalışmalarını hızlandırırken, resmi imzayı attırmak için ilk temaslarına başladı. Buna göre Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in tecrübe abidesi stoperi için görüşme yaptığı ortaya çıktı! İşte detaylar...

4 Şubat 2020 Salı 11:21 Güncelleme: 04.02.2020 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





