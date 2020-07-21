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Fenerbahçe'ye şok üstüne şok! Nenad Bjelica resmen açıkladı...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direkör haberi... Sarı lacivertlilerin uzun süredir takımın başına getirmek için uğraş verdiği bilinen Nenad Bjelica, yaptığı açıklamada önemli ifadelerde bulundu. Hırvat teknik direktör, Fenerbahçe için de konuşurken, gelen teklife verdiği kararı açıkladı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
21 Temmuz 2020 Salı 16:32
Güncelleme: 21.07.2020 16:40
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Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Abdullah Avcı, Manuel Pellegrini, Erol Bulut ve Nenad Bjelica gibi isimleri gündemine almıştı.
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Manuel Pellegrini İspanya La Liga ekibi Real Betis'i tercih ederken, Abdullah Avcı ile temaslar ilerletilmemiş ve sadece 2 aday kalmıştı; Nenad Bjelica - Erol bulut!
Konu ile ilgili Hırvat basınına konuşan Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin kendisine ilettiği teklife verdiği cevabı şu sözlerle duyurdu;
"Çok fazla teklif geldi ve doğal olarak takımlar, kendilerini düşünüp düşünmediğimi soruyorlar.
Arap ülkelerinden çok teklif geldi ancak hepsini reddettim. Almanya ve İspanya'dan temaslarımız vardı. Bir şeyler ters gitti. İsteklerimiz uyuşmadı.