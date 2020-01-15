Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Teklifi kabul etti

Fenerbahçe sol bek transferine kavuşuyor. Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez için PSV Eindhoven'ın da araya girmesi ve kulüp yöneticileriyle görüşme gerçekleştirmesi üzerine teklifini artıran sarı-lacivertli ekibe müjdeli haber geldi. 27 yaşındaki İsviçreli sol bek, Sarı Kanaryalar'ın teklifini kabul etti. İşte detaylar...

15 Ocak 2020 Çarşamba 22:22 Güncelleme: 16.01.2020 00:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





