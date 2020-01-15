HaberlerGaleriFenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Teklifi kabul etti
Fenerbahçe'ye Ricardo Rodriguez müjdesi! Teklifi kabul etti
Fenerbahçe sol bek transferine kavuşuyor. Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez için PSV Eindhoven'ın da araya girmesi ve kulüp yöneticileriyle görüşme gerçekleştirmesi üzerine teklifini artıran sarı-lacivertli ekibe müjdeli haber geldi. 27 yaşındaki İsviçreli sol bek, Sarı Kanaryalar'ın teklifini kabul etti. İşte detaylar...
15 Ocak 2020 Çarşamba 22:22
Güncelleme: 16.01.2020 00:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu güçlendirerek 6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırabilmek adına transfer dönemine odaklanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı Ricardo Rodriguez için Hollanda ekibi PSV de devreye girmişti.
Dün akşam saatlerinde PSV'li yöneticiler Peter Fossen ile John De Jong, Milan'ın yönetim binasında Rodriguez'in menajeri Gianluca Di Domenico ve Milanlı yöneticiler ile görüşme gerçekleştirmişti.
Yapılan görüşmenin ardından İsviçreli sol bekin Hollanda ekibi ile anlaştığı iddia edilirken, Sarı Kanaryalar'dan flaş bir hamle geldi.
İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre Milan, tecrübeli futbolcu için sarı-lacivertli kulüpten yeni bir teklif aldı.