Fenerbahçe'ye piyango! Anlaşma sağlanmak üzere

Sezonun ikinci yarısının başlamasına saatler kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, TFF'nin limit kararıyla frene basmak zorunda kalmıştı. Transferde oyuncu satarak çıkış yolu arayan sarı-lacivertlilere müjde İtalya'dan geldi. İşte detaylar...
16 Ocak 2020 Perşembe 08:39
Güncelleme: 16.01.2020 08:41
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Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadroyla girerek zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarında, TFF'nin limit kararının ardından frene basmak durumunda kalmıştı.
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Oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan sarı-lacivertliler, ocak ayı için takımdan gitmesi muhtemel isimleri de belirlemişti.
O isimlerden biri kulüpten ayrılmak üzere... Fenerbahçe'ye iyi haber İtalya'dan geldi. İşte o detay...
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle kaynak arayışı içerisinde olan Fenerbahçe'de, Sloven orta saha oyuncusu MihaZajc, her an yuvadan uçabilir.
Takvim'de yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Brescia, Fenerbahçe'yeZajc için ilgi mektubu göndermişti. Ancak bu sırada genç oyuncunun sakatlığı bulunuyordu.