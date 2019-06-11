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Fenerbahçe'ye piyango! 12 milyon euroluk teklif hazırladılar
Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe yeni dönem öncesi yapılacak transferler için kaynak yaratmaya çalışıyor. Avrupa basınından ise bu konuda sürpriz bir transfer iddiası geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
11 Haziran 2019 Salı 14:11
Güncelleme: 11.06.2019 14:28
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, yeni dönem öncesi gerçekleştireceği transferler için kaynak yaratmak istiyor.
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Sarı-lacivertli kulüp bu bağlamda alınacaklar listesi yaparken bir yandan da takımdan gönderebileceği oyuncuları belirlemeye çalışıyor.
Öte yandan İtalyan basını, Fenerbahçe hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya attı.
La Lazio Siamo Noi adlı sitenin özel haber olarak sunduğu bilgilere göre İtalyan ekibi Lazio, sarı-lacivertlilerin genç orta saha oyuncusu Jailson'u transfer etmek istiyor.
Haberin detayında Lazio'nun Brezilyalı oyuncuyu Milan Badelj'nin yerine düşündüğü ifade edilirken İtalyan temsilcisinin 12 milyon euroluk (78 milyon TL) bir teklif hazırladığı kaydedildi.