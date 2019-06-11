Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe yeni dönem öncesi yapılacak transferler için kaynak yaratmaya çalışıyor. Avrupa basınından ise bu konuda sürpriz bir transfer iddiası geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)