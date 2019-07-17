Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi! Resmen açıklandı

Fenebahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu Kolarov ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli teknik adamın özellikle kadrosunda görmek istediği Sırp futbolcu için girişimler yapılmış ve bir süredir transferin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyordu. Ersun Yanal, Kolarov'un çok yönlü ve tecrübeli yapısından faydalanmak istediği ve bu transferin bir an önce sonuçlanması için yönetimden özel istekte bulunmuştu. Sarı-lacivertlilere bu transferde müjdeli haber geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





