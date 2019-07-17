Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi! Resmen açıklandı

Fenebahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu Kolarov ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli teknik adamın özellikle kadrosunda görmek istediği Sırp futbolcu için girişimler yapılmış ve bir süredir transferin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyordu. Ersun Yanal, Kolarov'un çok yönlü ve tecrübeli yapısından faydalanmak istediği ve bu transferin bir an önce sonuçlanması için yönetimden özel istekte bulunmuştu. Sarı-lacivertlilere bu transferde müjdeli haber geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:14
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Fenerbahçe'de Kolarov ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
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Sarı-lacivertliler transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmış ve kadrosuna birçok oyuncu kazandırmıştı.
Şu ana kadar Vedat Muriç, Kruse ve Rodrigues gibi hücuma dönük oyuncuları kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde savunma bloğunun nasıl oluşacağı soru işareti idi.
Takımın deneyimli oyuncularından Martin Skrtel'in sözleşmesi bitmiş ve oyuncu ile yapılan görüşmelerden şimdiye kadar bir sonuç alınamamıştı.
Eski yıldız Simon Kjaer'i Sevilla'dan kiralamak için girişimleri sürdüren Fenerbahçe'ye Kolarov'dan müjdeli haber geldi.