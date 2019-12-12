Fenerbahçe'ye Kjaer müjdesi! Resmen açıklandı

Süper Lig'de şampiyonluk hesaplarını yapan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, stoper mevkisine mutlak bir transfer yapmak istiyor. Buna göre eski yıldızı Simon Kjaer'i bir süredir gündemine alan Fenerbahçe'de artık bu transferin önünde hiçbir engel kalmadı. İşte Kjaer cephesinde son durum...