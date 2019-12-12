Fenerbahçe'ye Kjaer müjdesi! Resmen açıklandı

Süper Lig'de şampiyonluk hesaplarını yapan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, stoper mevkisine mutlak bir transfer yapmak istiyor. Buna göre eski yıldızı Simon Kjaer'i bir süredir gündemine alan Fenerbahçe'de artık bu transferin önünde hiçbir engel kalmadı. İşte Kjaer cephesinde son durum...
12 Aralık 2019 Perşembe 19:11
Güncelleme: 12.12.2019 19:11
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaz transfer sezonunda birçok yıldızla kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başladı.
İlk 14 haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de 25 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe hücum konusunda bir sıkıntı yaşamadı.
Vedat Muriç başta olmak üzere gol yollarında etkili bir görüntü çizen sarı-lacivertliler aynı başarıyı savunma kısmına yansıtamadı.
Stoper bölgesinde istikrarı bir türlü yakalayamayan Kanarya, savunma hatalarından basit goller yedi.