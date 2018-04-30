Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper: Gleison Bremer

CONTi'DE PÜRÜZ ÇIKTI

Öte yandan geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen German Conti transferinde pürüz çıktığı da bu iki basın kuruluşunda yer aldı. Daha önceki haberlerde oyuncuya talip olan Benfica'nın 3.5 milyon euro önerdiği, F.Bahçe'nin ise 5 milyon euro'ya işi bitirdiği belirtilmişti. Ancak Portekiz ekibinin de teklifini 5 milyon euro'ya çıkardığı kaydedildi. Bu gelişme sonrası Colon'un hangi kulübü tercih edeceği kararını Conti'ye bırakacağı iddia edildi.