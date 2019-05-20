Spor Toto Süper Lig'de bu akşam BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Avrupa şansı doğdu. Sarı-Lacivertlilerin Süper Lig'i 6. sırada bitirmesi halinde Avrupa kupalarına katılma ihtimali ortaya çıktı. İşte detaylar...