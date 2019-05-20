Spor Toto Süper Lig'de bu akşam BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Avrupa şansı doğdu. Sarı-Lacivertlilerin Süper Lig'i 6. sırada bitirmesi halinde Avrupa kupalarına katılma ihtimali ortaya çıktı. İşte detaylar...
20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:19
Güncelleme: 20.05.2019 15:34
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Spor Toto Süper Lig'de bu akşam BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına gitme ihtimali bulunuyor.
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Trabzonspor'un UEFA ile yaptığı FFP anlaşması kapsamında ceza alma ihtimali Fenerbahçe'yi Avrupa'ya götürebilir.
Bordo mavililer, gerekli şartların önümüzdeki ay sonuna kadar sağlanmaması durumunda gelecek yıl Avrupa kupalarına katılamayacak.
Trabzonspor'un bu hakkı kaybetmesi halinde, Avrupa'ya gitme bileti ligi 6. sırada bitirecek olan takıma geçecek.
Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe'nin, ligde kalan iki maçını kazanması halinde Avrupa kupalarına gitme ihtimali bulunuyor.