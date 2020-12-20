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Fenerbahçe'nin yıldızları arasında gerginlik! "Her şeye de bir cevabınız var"
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Son 4 deplasman maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmada rakibine 3-1'lik skorla boyun eğdi. Kanarya'nın mağlup olduğu maçta ise dikkatleri çeken bir diyalog yaşandı. İşte detaylar...
20 Aralık 2020 Pazar 17:11, Güncelleme 20.12.2020 17:12
Fenerbahçe'nin yıldızları arasında gerginlik! "Her şeye de bir cevabınız var"