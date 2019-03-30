Fenerbahçe'nin yeni yıldızını Alex getirecek - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin yeni yıldızını Alex getirecek

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon Comolli'nin görevinden alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yaptığı başarısız transferlerle başkan Ali Koç'un da güvenini sarsan Damien Comolli, sarı-lacivertlilerin gelecek yapılanmasında bulunmuyor. Ali Koç, Alex de Souza'nın öve öve bitiremediği yıldız için harekete geçecek.
30 Mart 2019 Cumartesi 21:19 Güncelleme: 31.05.2019 19:43
Fenerbahçe'nin yeni yıldızını Alex getirecek

Fenerbahçe'de Damien Comolli dönemi sona eriyor.

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızını Alex getirecek

Sarı-lacivertlilerde Fransız yönetici ile sezon sonu yollarını ayırma kararı alan Ali Koç yönetimi, transferde yeni bir yapılanmaya giriyor.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızını Alex getirecek

Ali Koç Brezilya pazarında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'yı referans alacak.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızını Alex getirecek

Alex de Souza'nın Brezilya Ligi'ne olan hakimiyetine güvenen Fenerbahçe başkanı, Alex'in önerdiği isimleri tek tek masaya yatıracak.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızını Alex getirecek

Fenerbahçe'de bu yeni transfer harekatının 'Fener Ol' projesinden çıkacak sonuca göre kararlaştırılacağı belirtildi.

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