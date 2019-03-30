Fenerbahçe'nin yeni yıldızını Alex getirecek

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon Comolli'nin görevinden alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yaptığı başarısız transferlerle başkan Ali Koç'un da güvenini sarsan Damien Comolli, sarı-lacivertlilerin gelecek yapılanmasında bulunmuyor. Ali Koç, Alex de Souza'nın öve öve bitiremediği yıldız için harekete geçecek.

30 Mart 2019 Cumartesi 21:19 Güncelleme: 31.05.2019 19:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





