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Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü
Geçtiğimiz sezon transferde yapılan hataları tekrarlamak istemeyen ve sıkı çalışmalar yaparak dünyanın dört bir yanından oyuncu taraması yaparak takımı alternatifi bol ve daha çok başarıya aç isimlerden oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de yeni transferin görüntüsü olay oldu. Oyuncunun sıra dışı hikayesi de dikkat çekiyor... FOTOMAC.COM.TR
25 Haziran 2019 Salı 11:07
Güncelleme: 25.06.2019 11:19
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Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı lacivertliler bu konuda adımlarını emin bir şekilde atmak istiyor.
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UEFA kriterlerine de takılmadan maaş dengesini de kurarak ilerlemek isteyen Fenerbahçe'de yeni transferin paylaşımı olay yarattı.
O isim transferi resmi açıklamaya kalan Allahyar Seyyadmeneş.
Lig Berter Haliç Fars takımlarından İstiklal'de forvet pozisyonunda görev yapan İranlı futbolcu yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.
Yeni sezona güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir takip ettiği İranlı genç yıldız adayı Allahyar Sayyadmanesh'le 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak.