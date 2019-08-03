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Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç formayı giydi!
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yepyeni bir kadro ile sezona merhaba diyecek olan Sarı-Lacivertliler son olarak Kayserispor'un yıldız ismi Deniz Türüç'ü kadrosuna katmıştı. Resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamayla transferi resmen duyuran Fenerbahçe'de Deniz Türüç formayı giydi. İşte ilk görüntüler...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 20:05
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Transfer bombalarını sürdüren Fenerbahçe'nin son olarak kadrosuna kattığı Deniz Türüç resmen duyuruldu.
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Fenerbahçe resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruda
"Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı."
"Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.
Sarı-Lacivertli formayı giyen Deniz Türüç'ten ilk görüntülerde geldi.