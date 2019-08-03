Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç formayı giydi!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yepyeni bir kadro ile sezona merhaba diyecek olan Sarı-Lacivertliler son olarak Kayserispor'un yıldız ismi Deniz Türüç'ü kadrosuna katmıştı. Resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamayla transferi resmen duyuran Fenerbahçe'de Deniz Türüç formayı giydi. İşte ilk görüntüler...

3 Ağustos 2019 Cumartesi 20:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





