Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç formayı giydi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç formayı giydi!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yepyeni bir kadro ile sezona merhaba diyecek olan Sarı-Lacivertliler son olarak Kayserispor'un yıldız ismi Deniz Türüç'ü kadrosuna katmıştı. Resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamayla transferi resmen duyuran Fenerbahçe'de Deniz Türüç formayı giydi. İşte ilk görüntüler...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 20:05
Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç formayı giydi!

Transfer bombalarını sürdüren Fenerbahçe'nin son olarak kadrosuna kattığı Deniz Türüç resmen duyuruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç formayı giydi!

Fenerbahçe resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruda

"Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç formayı giydi!

"Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç formayı giydi!

Sarı-Lacivertli formayı giyen Deniz Türüç'ten ilk görüntülerde geldi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç formayı giydi!
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