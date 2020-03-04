Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı
Ersun Yanal ile mutlak şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçlar camianın moralini bozmuştu. Özellikle Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olunması ve 21 yıllık yenilmezlik serisinin son bulması büyük bir şok etkisi yarattı. Ligde son 5 haftada yalnızca 2 beraberlik alabilen Fenerbahçe'nin zirveyle arasındaki puan farkı açıldı.
Başarısız bir grafik çizen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yönetime ayrılmak istediğini iletti ve bu talep doğrultusunda deneyimli teknik adamın Fenerbahçe macerası sona erdi. Peki geride kalan haftalarda Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? İşte yönetimin hedefindeki isimler...
SCHMIDT
Üst üste kaybedilen puanlar nedeniyle Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazandı... Yönetici Selehattin Baki'nin listedeki isimlerden biri olan Roger Schmidt'le ilgili bir rapor hazırladığı ve bunu Başkan Ali Koç'a sunduğu belirlendi. Fenerbahçe'nin bu isimle yakın zamanda temas kurduğu ancak "Biraz daha beklemek istiyorum" yanıtını aldığı ifade edildi. Yönetim, takımın başına Schmidt'i getirmek istiyor.
EMRE BELÖZOĞLU
Camianın tanııdığı isimlere yönelme planı olan Fenerbahçe'de görev kaptan Emre Belözoğlu'na emanet edilebilir. Başakşehir'den sonra ileride sportif anlamda kulübe katkı sağlamak amacıyla takıma dahil edilen Belözoğlu ile Başkan Ali Koç'un bu konuyu görüştüğü öğrenildi. Henüz PRO lisansı olmasa da bu lisansa sahip bir hoca ile kulübeye geçebilecek Emre Belözoğlu'nun ekibini de belirlediği kaydedildi. Eski kaleci Volkan Demirel ile Beşiktaşlı taraftarların tepkisi nedeniyle Abdullah Avcı'nın yardımcılığını bırakan Orhan Ak'ın da Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alması bekleniyor.