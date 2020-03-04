Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal takımın başında son maçına çıktı. Maç sonunda Fenerbahçe ikinci başkanı Semih Özsoy, an itibarıyla teknik direktör arayışlarının başladığını duyurmuştu. Özsoy, ayrıca akıllarında birkaç ismin olduğunu açıklamıştı. Peki Fenerbahçe'nin görüşme sağladığı teknik adamlar kim? İşte hedefteki isimler...
4 Mart 2020 Çarşamba 09:32
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı


Ersun Yanal ile mutlak şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçlar camianın moralini bozmuştu. Özellikle Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olunması ve 21 yıllık yenilmezlik serisinin son bulması büyük bir şok etkisi yarattı. Ligde son 5 haftada yalnızca 2 beraberlik alabilen Fenerbahçe'nin zirveyle arasındaki puan farkı açıldı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı


Başarısız bir grafik çizen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yönetime ayrılmak istediğini iletti ve bu talep doğrultusunda deneyimli teknik adamın Fenerbahçe macerası sona erdi. Peki geride kalan haftalarda Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? İşte yönetimin hedefindeki isimler...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı

SCHMIDT
Üst üste kaybedilen puanlar nedeniyle Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazandı... Yönetici Selehattin Baki'nin listedeki isimlerden biri olan Roger Schmidt'le ilgili bir rapor hazırladığı ve bunu Başkan Ali Koç'a sunduğu belirlendi. Fenerbahçe'nin bu isimle yakın zamanda temas kurduğu ancak "Biraz daha beklemek istiyorum" yanıtını aldığı ifade edildi. Yönetim, takımın başına Schmidt'i getirmek istiyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı

LABBADIA İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Fenerbahçe'ye gelmesi kuvvetle muhtemel adaylardan biri de Bruno Labbadia. Öyle ki sene başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal'la yolların ayrılması ihtimaline karşı 54 yaşındaki teknik adamla görüşme sağladığı ortaya çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı

EMRE BELÖZOĞLU
Camianın tanııdığı isimlere yönelme planı olan Fenerbahçe'de görev kaptan Emre Belözoğlu'na emanet edilebilir. Başakşehir'den sonra ileride sportif anlamda kulübe katkı sağlamak amacıyla takıma dahil edilen Belözoğlu ile Başkan Ali Koç'un bu konuyu görüştüğü öğrenildi. Henüz PRO lisansı olmasa da bu lisansa sahip bir hoca ile kulübeye geçebilecek Emre Belözoğlu'nun ekibini de belirlediği kaydedildi. Eski kaleci Volkan Demirel ile Beşiktaşlı taraftarların tepkisi nedeniyle Abdullah Avcı'nın yardımcılığını bırakan Orhan Ak'ın da Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alması bekleniyor.

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