Fenerbahçe'nin yeni stoperi Fransa'dan!

Savunmaya takviye yapacak olan Fenerbahçe, bu bölgeye çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig'de zirveye oynayacak iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler rotasyonu bol ve geniş bir kadro kurmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
7 Temmuz 2019 Pazar 07:49
Güncelleme: 07.07.2019 10:10
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Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık sokuyor.
Geçtiğimiz sezon defans hattında sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de aynı durum yaşanmak istenmiyor.
Savunmayada takviye yapacak olan Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi...
Sarı-lacivertli kulübün, Galatasaray ile birlikte Lens'te forma giyen Jean-Kevin Duverne ile ilgilendiği öne sürüldü.