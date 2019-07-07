Fenerbahçe'nin yeni stoperi Fransa'dan! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin yeni stoperi Fransa'dan!

Savunmaya takviye yapacak olan Fenerbahçe, bu bölgeye çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig'de zirveye oynayacak iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler rotasyonu bol ve geniş bir kadro kurmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
7 Temmuz 2019 Pazar 07:49 Güncelleme: 07.07.2019 10:10
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Fransa'dan!

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'nin yeni stoperi Fransa'dan!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık sokuyor.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Fransa'dan!

Geçtiğimiz sezon defans hattında sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de aynı durum yaşanmak istenmiyor.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Fransa'dan!

Savunmaya da takviye yapacak olan Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi...

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Fransa'dan!

Sarı-lacivertli kulübün, Galatasaray ile birlikte Lens'te forma giyen Jean-Kevin Duverne ile ilgilendiği öne sürüldü.

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