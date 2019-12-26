Fenerbahçe'nin yeni sol beki Gattuso'dan! Napoli'nin yıldızı kiralanıyor

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanını kayıpsız geçerek devre arasına rahat girmek istiyor. Ara transfer dönemine az bir süre kala temaslarını hızlandıran sarı-lacivertliler, ilk hedefi olan sol bek bölgesine yoğunlaşmış durumda. Roma'nın yıldızı Kolarov'dan beklediği dönüşü alamayan Fenerbahçeli kurmaylar aradığı ismi Napoli'de buldu. İşte transferin detayları...

26 Aralık 2019 Perşembe 18:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





